08.05.2024 17:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси №2 та 40 тимчасово змінять маршрути

Зміна маршруту руху пов'язана з ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів без запасу автономного ходу на вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до вул. Дерев'янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 9 та 10 травня.

На цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№2: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – розворотне коло «Пр. Жуковського»;

№40: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – пл. Конституції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські газовики відновлюють газопостачання після обстрілів.