    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові тролейбуси №2 та 40 тимчасово змінять маршрути
08.05.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси №2 та 40 тимчасово змінять маршрути

Зміна маршруту руху пов'язана з ремонтом контактної мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів без запасу автономного ходу на вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до вул. Дерев'янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 9 та 10 травня.
 
На цей період тролейбуси курсуватимуть так: 
 
№2: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – розворотне коло «Пр. Жуковського»;
 
№40: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – пл. Конституції.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські газовики відновлюють газопостачання після обстрілів.
 
Тэги:  харків, тролейбус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Медицина У Харкові до кінця літа відновллять пошкоджену від обстрілів Обласну дитячу лікарню (відео) 08.05 Армія Російські військові обстріляли понад 10 населених пунктів Харківщини 08.05 ЖКГ Комунальники Харкова усувають наслідки денного обстрілу в Салтівському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 