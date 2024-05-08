У Харкові тролейбуси №2 та 40 тимчасово змінять маршрути

Зміна маршруту руху пов'язана з ремонтом контактної мережі.
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Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: після похмурого ранку настане ясний день, і хмари на небі не з'являться аж до вечора. Опадів не передбачається.
Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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