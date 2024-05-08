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08.05.2024  19:40   Рита Парфенова

Комунальники Харкова усувають наслідки денного обстрілу в Салтівському районі

Фахівці комунальних підприємств наводять лад на місці денного прильота ворожої ракети.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За попередніми даними, пошкоджено три будинки. Внаслідок вибухової хвилі було вибито 25 вікон у квартирах та 31 вікно у місцях загального користування. Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують проводити обстеження.

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Також на місці події працюють спеціалісти з КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», які проводять закриття віконних контурів.
 
Працівники КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням скла та сміття у дворах багатоповерхівок, а також обрізанням пошкоджених гілок дерев.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор  8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.
 
 

 

Тэги:  благоустрій, ракетний удар, харків, агрессия россии
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