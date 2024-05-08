Комунальники Харкова усувають наслідки денного обстрілу в Салтівському районі

Фахівці комунальних підприємств наводять лад на місці денного прильота ворожої ракети.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
За попередніми даними, пошкоджено три будинки. Внаслідок вибухової хвилі було вибито 25 вікон у квартирах та 31 вікно у місцях загального користування. Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують проводити обстеження.
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