08.05.2024 19:40 Рита Парфенова

Комунальники Харкова усувають наслідки денного обстрілу в Салтівському районі

Фахівці комунальних підприємств наводять лад на місці денного прильота ворожої ракети.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За попередніми даними, пошкоджено три будинки. Внаслідок вибухової хвилі було вибито 25 вікон у квартирах та 31 вікно у місцях загального користування. Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують проводити обстеження.

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Також на місці події працюють спеціалісти з КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», які проводять закриття віконних контурів.

Працівники КП «Харківблагоустрій» займаються прибиранням скла та сміття у дворах багатоповерхівок, а також обрізанням пошкоджених гілок дерев.