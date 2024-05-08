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08.05.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі розповіли про денний обстріл Харкова

Вдень 8 травня російська армія обстріляла Салтівський район. Зафіксовано влучання по території стадіону однієї зі шкіл.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Отримали травми сім мирних мешканців. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років та двоє жінок. Пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки.
 
Наразі правоохоронці та вибухотехніки працюють над встановленням типу боєприпасу, яким ворог вдарив по місту. Слідство триває.
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
 
 
«Російська армія навмисно та цілеспрямовано вчергове атакувала звичайний цивільний обʼєкт — спортмайданчик. Вдень. Коли діти грали на вулиці. 
 
 
Держава-агресор понесе відповідальність за кожен злочин проти українського народу»,- йдеться у повідомленні.
 
За процесуального керівництва  Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про стан потерпілих під час обстрілу дітей.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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