08.05.2024 17:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов запросив фахівців до участі у міжнародному конкурсі з відновлення Північної Салтівки

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що конкурс оголлосила міська рада спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект».



Ігор Терехов запросив фахівців до участі у міжнародному конкурсі з відновлення Північної Салтівки



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що у рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району - Північної Салтівки.

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Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського простору навколо.

"Запрошуємо до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади.

Вся комунікація, включно з презентацією, здійснюватиметься англійською мовою. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі - 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.