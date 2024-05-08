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08.05.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов запросив фахівців до участі у міжнародному конкурсі з відновлення Північної Салтівки

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що конкурс оголлосила міська рада спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект».


Ігор Терехов запросив фахівців до участі у міжнародному конкурсі з відновлення Північної Салтівки
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що у рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району - Північної Салтівки.
 
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Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського простору навколо.
 
"Запрошуємо до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади. 
 
 
Вся комунікація, включно з презентацією, здійснюватиметься англійською мовою. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі - 12 вересня 2024 року.
 
Детальніша інформація - за посиланням.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
 
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