08.05.2024 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік ображав свою бабусю, вимагав гроші та застосовував фізичну силу

Харківські слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції звернулась 70-річна мешканка міста Харкова. Вона повідомила, що її 29-річний онук постійно вчиняє домашнє насильство.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 винесли терміновий заборонний припис та склали три протоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Київський районний суд розглянув протоколи та наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, проте чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство.

Слідчим Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Кривднику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський рецидивіст пограбував людину на Салтівці.