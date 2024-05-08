08.05.2024 16:21 Дмитро Колонєй

Харківський рецидивіст пограбував людину на Салтівці

Спіймали зловмисника харківскі правоохоронці

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Салтівському районі зловмисник підійшов до незнайомого чоловіка та вдарив по голові. Після цього вихопив у 45-річного потерпілого мобільний телефон та втік.

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Працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу ХРУП № 2 викрили у скоєнні злочину 37-річного чоловіка. Як з’ясувалося, він раніше неодноразово був засуджений за аналогічні злочини.

У чоловіка працівники поліції виявили та вилучили речові докази. Слідчі оголосили йому підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повалили на землю та пограбували жінку.