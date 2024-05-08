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08.05.2024  16:21   Дмитро Колонєй

Харківський рецидивіст пограбував людину на Салтівці

Спіймали зловмисника харківскі правоохоронці

Вдарив по голові та пограбував людину на Салтівці харківський рецидивіст
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Салтівському районі зловмисник підійшов до незнайомого чоловіка та вдарив по голові. Після цього вихопив у 45-річного потерпілого мобільний телефон та втік.
 
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Працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу ХРУП № 2 викрили у скоєнні злочину 37-річного чоловіка. Як з’ясувалося, він раніше неодноразово був засуджений за аналогічні злочини. 
 
Вдарив по голові та пограбував людину на Салтівці харківський рецидивіст
 
У чоловіка працівники поліції виявили та вилучили речові докази. Слідчі оголосили йому підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повалили на землю та пограбували жінку.

 

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