08.05.2024 16:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині працюють литовські лікарі

Фахівці з Прибалтики допомагають Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківщину відвідала депутатка Сейму Литовської Республіки Раса Петраускайне.

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Зокрема, вона завізитувала до Дергачів. Туту вже відновили низку житлових об’єктів, завершується відновлення амбулаторії, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.

Зокрема, Раса Петраускайне обговорила з керівництвом громади перспективи та плани співробітництва між Литвою і Дергачівщиною. Окрім того, ознайомилася з процесом відбудови та функціональними можливостями медичних закладів громади.

«Литовська Республіка надає постійну і суттєву гуманітарну допомогу нашим жителям з початку війни. Так, нещодавно у старостинських округах Дергачівської громади знову почали працювати литовські сімейні лікарі та стоматологи, на їхньому рахунку це вже шостий візит до Дергачівщини», – прокоментував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.