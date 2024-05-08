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08.05.2024  15:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові вшанували пам’ять ветеранів Другої світової війни

Покладання квітів з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося сьогодні, 8 травня, в Харкові.

 
У заході взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, ця дата дуже важлива для України.
 
«Наші захисники та захисниці зараз боронять нашу землю, як колись їхні діди та прадіди захищали світ від нацизму. І ми пам’ятаємо та вшановуємо пам’ять героїв, які загинули, захищаючи наше майбутнє. А сьогодні ми відстоюємо демократію та свободу», - зазначив мер.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
 
Тэги:  харків
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