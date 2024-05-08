08.05.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові вшанували пам’ять ветеранів Другої світової війни

Покладання квітів з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося сьогодні, 8 травня, в Харкові.

За його словами, ця дата дуже важлива для України.

«Наші захисники та захисниці зараз боронять нашу землю, як колись їхні діди та прадіди захищали світ від нацизму. І ми пам’ятаємо та вшановуємо пам’ять героїв, які загинули, захищаючи наше майбутнє. А сьогодні ми відстоюємо демократію та свободу», - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.