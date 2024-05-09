Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 9 травня

Останні 24 години російські війська обстрілювали Харків та Богодухівський, Чугуївський та Харківський райони з різних видів озброєння, включаючи ракетні удари, авіацію, артилерію та міномети.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, цинічні атаки військових рф призвели до поранення цивільних мешканців Харківщини, включаючи дітей.
На місцях ракетних ударів працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. За добу проведено 16 оглядів місць подій, зібрано речові докази нових злочинів російських загарбників та відкрито 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.
Комментариев: 0
Зірки віщують успіх тому, хто не залишає справи без вирішення. Будьте зрозумілі та чіткі у спілкуванні, уникайте недомовок. Краще жити за принципом: "Так – це так, ні – це ні".
Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: