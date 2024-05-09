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09.05.2024  08:37   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 9 травня

Останні 24 години російські війська обстрілювали Харків та Богодухівський, Чугуївський та Харківський райони з різних видів озброєння, включаючи ракетні удари, авіацію, артилерію та міномети.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, цинічні атаки військових рф призвели до поранення цивільних мешканців Харківщини, включаючи дітей.

Зафіксовані руйнування:

  • Харків. 8 травня близько 13:30 російські війська вдень здійснили ракетний удар по житловому масиву в спальному районі міста, вражаючи стадіон школи, де грали діти. В результаті цього атаки четверо дітей та троє дорослих отримали поранення;
  • Старий Салтів. 8 травня близько 14:45 військові рф завдали авіаудар УМПБ Д-30 СН. Пошкоджені приватні домоволодіння;
  • Білий Колодязь. 8 травня близько 14:45 ворог завдав три авіаудари боєприпасами УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено 4 приватних будинки, лікарня, автомобіль. Один з житлових будинків вщент зруйнований, напроти будинку утворилася велика вирва;
  • Баранівка. 8 травня близько 14:00 год окупанти здійснили обстріл околиць села з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електромережі;
  • Липці. 9 травня близько опівночі стався ворожий мінометний обстріл військовими РФ. В ході обстрілу було влучання в гараж, після чого сталася пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях ракетних ударів працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. За добу проведено 16 оглядів місць подій, зібрано речові докази нових злочинів російських загарбників та відкрито 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 травня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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