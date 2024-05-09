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09.05.2024  08:54   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Загалом протягом доби з 8 по 9 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

  • 11 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – на чергування;
  • 1 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на перевірку після ворожого обстрілу;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Рятувальники ДСНС проводили огляд місця ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 травня 2024 року.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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