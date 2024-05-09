Харківщина на ранок 9 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Загалом протягом доби з 8 по 9 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Рятувальники ДСНС проводили огляд місця ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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