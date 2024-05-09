У Харкові через аварійний ремонт перекриють рух транспорту

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть аварійні роботи на розподільному газопроводі в Новобаварському районі міста з 11 травня по 12 травня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».
У зв'язку необхідність проведення ремонтних работ частково обмежено рух по Гончарівському бульвару. Для об'їзду рекомендується скористатися прилеглими вулицями: вулиця Конторська, площа Павлівська, вулиця Університетська, Нетеченська набережна.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що після обстрілів військовими рф міста Харків ще 11 житлових багатоповерхівок знову мають газ.
Комментариев: 0
Зірки віщують успіх тому, хто не залишає справи без вирішення. Будьте зрозумілі та чіткі у спілкуванні, уникайте недомовок. Краще жити за принципом: "Так – це так, ні – це ні".
Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: