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09.05.2024  09:07   Рита Парфенова

У Харкові через аварійний ремонт перекриють рух транспорту

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть аварійні роботи на розподільному газопроводі в Новобаварському районі міста з 11 травня по 12 травня.

перекриття руху

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську філію «Газмережі».

У зв'язку необхідність проведення ремонтних работ частково обмежено рух по Гончарівському бульвару. Для об'їзду рекомендується скористатися прилеглими вулицями: вулиця Конторська, площа Павлівська, вулиця Університетська, Нетеченська набережна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після обстрілів військовими рф міста Харків ще 11 житлових багатоповерхівок знову мають газ.

Тэги:  транспорт, харків
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