На Харківщині від збройної агресії постраждали 365 дітей

Більше ніж 1876 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 9 травня 2024 року 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Станом на ранок 9 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1330 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
Протягом останніх днів:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор 8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.
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