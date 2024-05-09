09.05.2024 09:35 Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 365 дітей

Більше ніж 1876 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 9 травня 2024 року 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 9 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1330 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 530,

Харківській - 365,

Херсонській - 150,

Дніпропетровській - 137,

Київській - 130,

Запорізькій - 108,

Миколаївській - 104.

Протягом останніх днів:

6 травня через обстріл армією рф смт. Борова Ізюмського району Харківської області постраждала 16-річна дівчина;

8 травня внаслідок обстрілу військами рф м. Харків постраждало четверо дітей: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор 8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.