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09.05.2024  09:35   Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 365 дітей

Більше ніж 1876 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

кров на стадіоні

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 9 травня 2024 року 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 9 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1330 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій - 530,
  • Харківській - 365,
  • Херсонській - 150,
  • Дніпропетровській - 137,
  • Київській - 130,
  • Запорізькій - 108,
  • Миколаївській - 104.

Протягом останніх днів:

  • 6 травня через обстріл армією рф смт. Борова Ізюмського району Харківської області постраждала 16-річна дівчина;
  • 8 травня внаслідок обстрілу військами рф м. Харків постраждало четверо дітей: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор  8 травня 2024 року завдав ракетного удару по спальному району Харкова.

Тэги:  дитина, харків, агресія росії
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