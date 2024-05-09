Затримано рецидівіста, який докладав ворогу про захист Харкова з півночі

Співробітники СБУ затримали особу, яка працювала на російську розвідку, намагаючись здобути інформацію про оборону Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, головним об'єктом цікавлення російських агентів були координати укріпрайонів зі зміцненими структурами та важким військовим обладнанням ЗСУ, що стоять на захисті міста з півночі.
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