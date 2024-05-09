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09.05.2024  10:00   Рита Парфенова

Затримано рецидівіста, який докладав ворогу про захист Харкова з півночі

Співробітники СБУ затримали особу, яка працювала на російську розвідку, намагаючись здобути інформацію про оборону Харкова.

шпигун

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, головним об'єктом цікавлення російських агентів були координати укріпрайонів зі зміцненими структурами та важким військовим обладнанням ЗСУ, що стоять на захисті міста з півночі.

Також вони були зацікавлені в місцях розташування мобільних груп протиповітряної оборони, які займаються знищенням ворожих дронів у прикордонних районах області.

Для отримання цієї інформації російські агенти використали свого співучасника з кримінальним минулим, який мешкав у Вовчанському районі Харківщини.

Під прикриттям звичайного громадянина, він проходив через прикордонні райони, фіксуючи місця розташування оборонних позицій та вогневих точок ЗСУ.

Після цього він використовував отримані координати для підготовки звіту для російської розвідки.

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За даними слідства, отримана розвідка використовувалася для планування воєнних операцій, включаючи диверсійні дії.

Співробітники СБУ вчасно викрили російського агента і затримали його у його помешканні.

Виявилося, що це 45-річний рецидивіст, який раніше судимий за крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження.

Його прокремлівські погляди стали причиною співпраці з російською розвідкою.

Наразі його утримують під вартою, йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Дії співробітників СБУ проводилися за процесуальним керівництвом обласної прокуратури Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала в Харкові російського агента, який використовував прогулянки з собакою як прикриття для шпигунської діяльності, спостерігаючи за позиціями Збройних Сил України.

 

Тэги:  сбу, зрада, харків
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