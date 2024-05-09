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09.05.2024  10:29   Рита Парфенова

У Харкові збільшили терміни відключення світла

У четвер, 9 травня, електроенергію відключатимуть у Харкові та області на чотири години.


Фото: АТ "Харківобленерго"

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

«У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)», – йдеться у повідомленні.

Містян закликають за можливості економно споживати електроенергію, зокрема не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.

 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики прогнозують заморозки у Харківській області.

Тэги:  відключення світла, харків
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