У Харкові збільшили терміни відключення світла

У четвер, 9 травня, електроенергію відключатимуть у Харкові та області на чотири години.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
«У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)», – йдеться у повідомленні.
Містян закликають за можливості економно споживати електроенергію, зокрема не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики прогнозують заморозки у Харківській області.
Комментариев: 0
Зірки віщують успіх тому, хто не залишає справи без вирішення. Будьте зрозумілі та чіткі у спілкуванні, уникайте недомовок. Краще жити за принципом: "Так – це так, ні – це ні".
Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: