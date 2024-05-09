ОСББ та ЖБК відшкодовуватимуть встановлення сонячних батарей

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, учасниками цієї програми можуть бути об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

Згідно з програмою, Фонд енергоефективності надає фінансування для часткового покриття витрат на:

обладнання та матеріали (теплові насоси, сонячні електростанції);

сертифікацію енергетичної ефективності будинку до подання заявки на отримання гранту та після реалізації проекту.

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням (https://eefund.org.ua/greendim/).

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