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09.05.2024  10:54   Рита Парфенова

ОСББ та ЖБК відшкодовуватимуть встановлення сонячних батарей

Наглядова рада Фонду енергоефективності схвалила програму "ГрінДІМ" з метою підтримки використання альтернативних джерел енергії.

енергозбереження

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, учасниками цієї програми можуть бути об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

Згідно з програмою, Фонд енергоефективності надає фінансування для часткового покриття витрат на:

  • обладнання та матеріали (теплові насоси, сонячні електростанції);
  • сертифікацію енергетичної ефективності будинку до подання заявки на отримання гранту та після реалізації проекту.

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням (https://eefund.org.ua/greendim/).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 9 травня, електроенергію відключатимуть у Харкові та області на чотири години.

 

 

Тэги:  енергозбереження, харків
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