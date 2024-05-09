Харків'янам нагадали про необхідність мати запас води

Комунальне підприємство «Харківводоканал» переконливо нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Зірки віщують успіх тому, хто не залишає справи без вирішення. Будьте зрозумілі та чіткі у спілкуванні, уникайте недомовок. Краще жити за принципом: "Так – це так, ні – це ні".
Протягом усього дня у Харкові очікується ясна погода без опадів від ранку до вечора.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: