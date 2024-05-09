09.05.2024 13:50 Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадали про необхідність мати запас води

Комунальне підприємство «Харківводоканал» переконливо нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб, передає РЕДПОСТ .

На підприємстві повідомили , що раптові ворожі атаки завдають колосальної шкоди критичній міській інфраструктурі та, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. У зв'язку з цим можливі тимчасові перебої з подачею води у повному обсязі.

У свою чергу, в екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль і оперативно залучає необхідні ресурси, зокрема альтернативні джерела водопостачання для того, щоб містяни були з водою. Водночас і харків'яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб на випадок непередбачених обставин вони обов'язково мали необхідний запас води.

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