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09.05.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадали про необхідність мати запас води

Комунальне підприємство «Харківводоканал» переконливо нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб, передає РЕДПОСТ .

 
На підприємстві повідомили, що раптові ворожі атаки завдають колосальної шкоди критичній міській інфраструктурі та, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. У зв'язку з цим можливі тимчасові перебої з подачею води у повному обсязі.
 
У свою чергу, в екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль і оперативно залучає необхідні ресурси, зокрема альтернативні джерела водопостачання для того, щоб містяни були з водою. Водночас і харків'яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб на випадок непередбачених обставин вони обов'язково мали необхідний запас води.
 
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Тэги:  жкг, харків
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