09.05.2024 12:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині фахівці локалізували аварійні ситуації, що виникли через несправність будинкових газопроводів

За час минулого опалювального сезону клієнти Харківської філії «Газмережі» близько 7 тис. раз звернулись до аварійної газової служби, передає РЕДПОСТ .

Основна причина – запах газу у будинку, у приміщеннях, де встановлені газові прилади.

Як уникнути аварійних ситуацій та підвищити безпеку для своїй оселі:

Проводити планове технічне обслуговування газових мереж будинку.

Встановлювати та замінювати газові прилади скориставшись послугами спеціалізованих організацій, що мають дозвіл на газонебезпечні роботи.

При несправності газового приладу звернутись до сервісної компанії, що здійснює гарантійне обслуговування обладнання або до спеціалізованої організації, якщо обладнання вичерпало гарантійний термін.

Законодавство передбачає відповідальність власників та співвласників будинку за технічний стан будинкових комунікацій. Але перш за все, надійність газових мереж в оселі – це безпека її мешканців.

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