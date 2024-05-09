Судитимуть зрадника, який здавав ворогу патріотів під час окупації Харківщини

За даними слідства, мешканець селища Борова під час окупації Ізюмського району встановив зв'язок з представником російської приватної військової компанії. Чоловік передавав цій особі інформацію про українських патріотів, зокрема про колишніх учасників АТО та осіб, які засуджували збройну агресію рфФ.

Окупанти, отримавши ці дані, використовували їх для викрадання патріотів, утримування їх в нелюдських умовах і піддавання катуванню.

Після звільнення території від окупантів, зрадник зміг втекти і наразі переховується від українського правосуддя.

Харківською обласною прокуратурою було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Зловмісника оголошено у розшук, адже суд буде проводитися заочно. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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