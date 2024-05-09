09.05.2024 12:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 9 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1956 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Налагоджувальних поліграфічного устаткування – 30 000 грн.
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Водій автотранспортних засобів – 29 000 грн.
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Майстер цеху – 28 000 грн.
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Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 25 000 грн.
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Маляр – 24 000 грн.
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Укладальник-пакувальник – 23 000 грн.
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Бариста – 15 000 грн.
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В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 14 990 грн.
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Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.
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Прессекретар – 10 350 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00 за телефонами: +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можна переглянути на сайті за посиланням.
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