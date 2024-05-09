У Харкові завершилася щорічна кампания вакцінації домашніх тварин від сказу

Комунальне підприємство "Житлокомсервіс" у співпраці з Обласною державною лікарнею ветеринарної медицини провело вакцинацію домашніх тварин від сказу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, протягом березня-квітня на 66 дільницях підприємства, розташованих у всіх районах Харкова, було проведено профілактичне щеплення.
У результаті цієї ініціативи вакцинували майже 4 тисячі тварин, зокрема 2040 котів та 1950 собак.
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