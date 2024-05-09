Чоловік нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів

За даними слідства, під час окупації села Циркуни Харківського району чоловік знайшов у полі арсенал боєприпасів та забрав їх до свого будинку.
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