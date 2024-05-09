09.05.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

Чоловік нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів

За даними слідства, під час окупації села Циркуни Харківського району чоловік знайшов у полі арсенал боєприпасів та забрав їх до свого будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Після деокупації 40-річний фігурант перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Ділок встиг продати боєприпаси, заробивши на цьому гроші. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.

Також наприкінці грудня 2023 року чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Він перебуває під вартою.

Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Йому загрожує до 8 років позбавлена волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram