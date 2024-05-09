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09.05.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Чоловік нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів

За даними слідства, під час окупації села Циркуни Харківського району чоловік знайшов у полі арсенал боєприпасів та забрав їх до свого будинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Після деокупації 40-річний фігурант перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно», серед якого: реактивна протитанкова граната, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.
 
Ділок встиг продати боєприпаси, заробивши на цьому гроші. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.
 
 
Також наприкінці грудня 2023 року чоловік у Харкові викрав автомобільне приладдя.
 
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Він перебуває під вартою. 
 
 
Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. Йому загрожує до 8 років позбавлена волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що затримано рецидівіста, який докладав ворогу про захист Харкова з півночі.
 
Тэги:  події, харків
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