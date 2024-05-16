16.05.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбуси №2 та 40 у п’ятницю тимчасово змінять маршрути

Зміна маршрутів пов'язана з ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів без запасу автономного ходу на вул. Сумській, на ділянці від пр. Незалежності до вул. Дерев'янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 17 травня.

На цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№2: розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - Харківське шосе - вул. Академіка Проскури - розворотне коло «Пр. Жуковського»;

№40: розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська - майдан Конституції.

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