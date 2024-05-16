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16.05.2024  18:00   Дмитро Колонєй

Ми не припинимо нашу підтримку Харкова - Алессія Скіавон

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з головою представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Алессією Скіавон.


Ми не припинимо нашу підтримку Харкова - Алессія Скіавон
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час зустрічі мер Харкова Ігор Терехов та міжнародні партнери обмінялися думками щодо подальшого співробітництва у сферах допомоги ВПО та відновлення пошкодженої інфраструктури. 
 
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Ігор Терехов зазначив, що першочерговим для Харкова є питання підготовки до нового опалювального сезону, бо внаслідок обстрілів місто втратило основні енергетичні потужності. 
 
«У Харкові зараз живе понад 1,3 мільйона мешканців, і за рахунок евакуації людей з регіону кількість населення зростає. Тож для нас важливо сконцентрувати всі сили на децентралізації систем опалення, водопостачання й енергетики, щоб пройти зиму більш-менш нормально», - сказав Ігор Терехов. 
 
 
За словами Алессії Скіавон, її команда готова й надалі працювати в місті, щоб долучитися до реалізації нагальних для міста проєктів. 
 
«Для нас справді важливо чути ваші потреби, аби знати, чим у подальшому допомогти. Ми не припинимо нашу підтримку», - зазначила Алессія Скіавон.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, агрессия россии
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