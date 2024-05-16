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16.05.2024  18:34   Дмитро Колонєй

Солдати окупаційної армії відмовляються йти в атаку на Харківщині (відео)

Про відповідну ситуацію на Харківщині свідчить перехоплення воєнної розвідки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, перехоплена розмова військовослужбовців ЗС РФ з Харківського напрямку щодо відмови солдат іти в наступ та відповідні погрози російського командування.
 
 
Тэги:  перехоплення, агрессия россии, харків
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