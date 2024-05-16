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16.05.2024  19:00   

На Харківщині ворог атакує наші війська в районі Вовчанська та Липців

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 травня 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • Триває протистояння українських військ ворожій навалі на Харківщині, де, з початку доби, російські окупанти пʼять разів атакували наші позиції. Зокрема, противник намагається штурмувати наші війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди. 
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  • В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 14 одиниць ворожої техніки. 
На Куп’янському напрямку додалась ще одна атака ворога. Станом на цей час загалом тут відбулося чотири боєзіткнення. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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