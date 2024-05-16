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16.05.2024  19:33   Дмитро Колонєй

У Харкові первірили санітарний одного з центральних районів міста

Комісія комульників оглянула десятки дворів Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комісія КП «Харківблагоустрій» і КП «Житлокомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Шевченківському районі.
 
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Зокрема, були обстежені двори 62 будинків. Санітарний стан перевірених територій - задовільний. 
 
Попри регулярні обстріли району, комунальники оперативно усувають наслідки ворожих атак, зокрема, прибирають скло та габаритне сміття.
 
 
Крім того, працівники КП «Харківблагоустрій» косять траву в зелених зонах. Так, фахівці вже впорядкували 94 га таких територій.
 
Тэги:  благоустрій, харків
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