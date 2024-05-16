16.05.2024 20:33

На Харківщині стартував відбір учасників на отримання національної премії за внесок у розвиток підприємництва UEPA

Премією Ukrainian Enterprise Promotion Awards на Харківщині будуть нагороджені ініціативи, що сприяють розвитку українського малого й середнього підприємництва на національному, регіональному та місцевому рівнях.



На Харківщині стартував відбір учасників на отримання національної премії за внесок у розвиток підприємництва UEPA



Як повідомляє РЕДПОСТ, у конкурсі EEPA можуть брати участь представники з усіх країн Європейського Союзу, зокрема України. Мінекономіки є національним координатором європейської ініціативи «European Enterprise Promotion Awards» (далі – EEPA), метою якої є сприяння розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва (далі – МСП) на національному, регіональному та місцевому рівнях.

У 2022 році одним з переможців EEPA став Український національний проєкт Дія.Бізнес. У 2023 році Міністерство економіки України об’єднало EEPA з Ukrainian Enterprise Promotion Awards (далі – UEPA). До українських ініціатив, які отримали призові місця в минулому році належали: проєкт щодо поширення культури доброчесності та стандартів комплаєнсу серед українських МСП (Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC)), Український бізнес-форум LadyFest (Українська платформа «Жінки в бізнесі»).

Конкурс UEPA у 2024 році проводиться в наступних категоріях:

сприяння підприємницького духу: визнання ініціатив, які сприяють формуванню підприємницького мислення, особливо серед молоді та жінок;

інвестування в підприємницькі навички: визнання ініціатив, спрямованих на підвищення підприємницької, управлінської та професійної майстерності;

підтримка цифрових технологій підприємств, дозволяючи їм розвивати і використовувати цифрові технології, продукти і інші послуги;

покращення бізнес-середовища та підтримка інтернаціоналізації бізнесу: визнання інноваційної політики та ініціатив на національному, регіональному або місцевому рівнях, які роблять Європу найпривабливішим місцем для початку бізнесу, на користь МСП;

підтримка сталої трансформації: визнання ініціатив, які сприяють сталому перетворенню та підтримують екологічні аспекти, такі як циркулярна економіка, кліматична нейтральність, чиста енергія, збереження ресурсів або біорізноманіття;

відповідальне та інклюзивне підприємництво: визнання ініціатив, що сприяють корпоративній соціальній відповідальності серед МСП та підприємництва серед малозабезпечених груп, таких як безробітні, легальні мігранти, інваліди або люди з етнічних меншин.

Нагороди будуть вручені українському переможцю в кожній з шести перерахованих вище категорій. Конкурс передбачає сьому категорію Гран-прі, особливістю якої є відсутність можливості конкурувати за участь в європейській частині.

Заявка щодо участі в UEPA повинна бути оформлена українською мовою за посиланням і відповідати критеріям прийнятності для оцінки.

Два переможця UEPA будуть відібрані для участі в конкурсі EEPA.

Для номінації в категорії «Відповідальне та інклюзивне підприємництво» подавати заявки можуть приватні підприємства, які підпадають під визначення МСП, опублікованому на сайті europa.eu, за умови, що проєкт, який претендує на участь у конкурсі, не є основною діяльністю МСП.

Кінцевий термін подачі заявки на UEPA – 30 червня 2024 року.

Більш детальна інформація про UEPA розміщена за посиланням