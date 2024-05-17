17.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 7° тепла, вдень 15 - 17°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Зозуля кує – до хорошої погоди.

Горобці зграйками носяться по небу — до вітряної погоди.

Дощ цього дня віщує хороший урожай.

Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Північний вітер віщує холодне літо.

Холодний день – влітку буде град.

Свині риють болота – буде дощове літо.

Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.

Сон, який приснився в ніч проти 19 травня, здійсниться протягом двох тижнів.