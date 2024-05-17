Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 5 - 7° тепла, вдень 15 - 17°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
День погано підходить для рутинних занять та роботи, що потребує точності та уваги. Зате він ідеальний для того, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати від них сюрпризів.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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