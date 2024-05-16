16.05.2024 14:30

Приймав участь у фільтраційних заходах та репресіях місцевих жителів Куп'янська: СБУ викрила зрадника

Слідчі Служби безпеки України повідомили про заочну підозру учаснику інтернаціонального батальйону «Пятнашка», що входить до 100-ї мотострілецької бригади збройних сил рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у ході досудового розслідування співробітники СБУ встановили, що 29-річний уродженець Донецька навчався у Харкові та у 2019 році вирішив повернутись на непідконтрольну Україні територію.

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, чоловік приєднався до батальйону «Пятнашка» та почав воювати проти Збройних Сил України.

З перших днів війни зрадник разом з російськими окупаційними військами прибув на Харківщину. На території м. Куп’янськ він приймав участь у фільтраційних заходах та репресіях місцевих жителів. Також чоловік виконував функцію конвоювання та охорони затриманих патріотично налаштованих громадян України.

Окрім цього, зловмисник приймав участь у зйомках пропагандистських сюжетів, у яких відкрито засуджував політичне керівництво України та висловлював свої проросійські погляди. Зокрема, він закликав будь-якими методами знищувати військовослужбовців Сил оборони України та інших громадян.

Наразі вказаному громадянину України заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Документування протиправної діяльності зрадника проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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