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17.05.2024  16:21   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили людину у Харкові під час обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про загибель мешканця Харкова.


Загарбники вбили людину у Харкові під час обстрілу
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що за новою інформацією під час ворожого удару загинув харків'янин. Четверо містян поранено.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що прильотів у місті було кілька, на місцях влучань пожежі.

 

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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