Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 травня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, місцями туман. Вдень місцями короткочасний дощ. Місцями гроза.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 5 - 10° тепла, вдень 17 - 22°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Зірки категорично проти ризикованих експериментів. Зате дотримуючись перевірених часом, консервативних шляхів і дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
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