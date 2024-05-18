18.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 травня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 травня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, місцями туман. Вдень місцями короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 5 - 10° тепла, вдень 17 - 22°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Ясна погода обіцяє багатий урожай огірків.

Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарною і без опадів.

Якщо в останні дні не було дощу, але земля мокра, то літо буде дощовим і не спекотним.

Бузок вже відцвів – скоро настане погодне літо.