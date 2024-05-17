Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 травня

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Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День погано підходить для рутинних занять та роботи, що потребує точності та уваги. Зате він ідеальний для того, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати від них сюрпризів.

Прогноз погоди у Харкові на 17 травня День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.