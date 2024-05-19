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19.05.2024  11:03   Дмитро Колонєй

Сильний вибух у Харкові - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов попереджає про небезпеку у місті.


Сильний вибух у Харкові - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про небезпеку у місті:

"Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!", - пише міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав про наслідки обстрілу Харкова вдень 18 травня 2024 року.

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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