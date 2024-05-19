Сильний вибух у Харкові - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов попереджає про небезпеку у місті.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про небезпеку у місті:
"Сильний вибух у Харкові. Будьте обережні!", - пише міський голова.
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Раніше РЕДПОСТ писав про наслідки обстрілу Харкова вдень 18 травня 2024 року.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями. Сьогодні гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
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Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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