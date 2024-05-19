У передмісті Харкова загарбники вбили п'ятеро людей

Появилася нова інформація щодо ворожого удару по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, попередньо, п'ятеро людей загинули внаслідок удару по Малоданилівській громаді Харківської області, про це поінофрмував очільник громади Олександр Гололобов.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про сильний вибух.
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