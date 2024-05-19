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19.05.2024  16:57   Дмитро Колонєй

Кров, тіла вбитих та зруйновані будинки: росіяни обстріляли села Харківщини (фото)

Відомо про пʼятьох загиблих та десятьох поранених у двох селах Харківщини.

Вбиті ворогом п'ять літніх людей на Харківщині: як виглядає місце злочину
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 травня 2024 року супротивник двічі гатив по Купʼянщині.
 
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  • Приблизно о 10:30 російські військові обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Обстріл зібрав життя 64-річного чоловіка та 56-річну жінку.
 
Отримали поранення 6 мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків.
 
  • Близько 10:50 окупанти вдарили  по с. Ківшарівка Купʼянського району. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. 72-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 64 років загинули.
 
Ще одна жінка та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження.
 
Вбиті ворогом п'ять літніх людей на Харківщині: як виглядає місце злочину
 
Вбиті ворогом п'ять літніх людей на Харківщині: як виглядає місце злочину
 
Вбиті ворогом п'ять літніх людей на Харківщині: як виглядає місце злочину
 
Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ.
 
Вбиті ворогом п'ять літніх людей на Харківщині: як виглядає місце злочину
 
Правоохоронці документують воєнних злочинів, вчинені російськими військовими.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Черкаської Лозової, та показували, як виглядає місце трагедії на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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