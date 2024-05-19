19.05.2024 16:57 Дмитро Колонєй
Кров, тіла вбитих та зруйновані будинки: росіяни обстріляли села Харківщини (фото)
Відомо про пʼятьох загиблих та десятьох поранених у двох селах Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 19 травня 2024 року супротивник двічі гатив по Купʼянщині.
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Приблизно о 10:30 російські військові обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Обстріл зібрав життя 64-річного чоловіка та 56-річну жінку.
Отримали поранення 6 мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків.
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Близько 10:50 окупанти вдарили по с. Ківшарівка Купʼянського району. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. 72-річна жінка та двоє чоловіків 59 та 64 років загинули.
Ще одна жінка та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження.
Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ.
Правоохоронці документують воєнних злочинів, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про обстріл
Черкаської Лозової, та показували, як виглядає місце трагедії на Харківщині.
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