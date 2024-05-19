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19.05.2024  16:01   Дмитро Колонєй

Обстріл Черкаської Лозової: як виглядає місце трагедії на Харківщині (відео)

Відео з містя обстрілу бази відпочинку на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 травня 2024 року близько 11:00 окупаційні війська РФ завдали ракетний удар по базі відпочинку у с. Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ.
 
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Приблизно через 10 хвилин російська армія повторно вдарила ракетою по тому ж місцю. 
 
Пʼять людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності.
 
Шістнадцять осіб отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка.
 
 
За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території Білгородської області РФ. 
 
Всі служби працюють на місці чергового воєнного злочину росіян.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про завданий по Харківщині удар ворога

 

Тэги:  обстріл, черкаська лозова, харків, агрессия россии
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