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19.05.2024  13:56   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова загарбники вбили вагітну жінку (фото)

Удар окупантів забрав життя п’ятьох осіб під Харковом, за життя 8-х людей борються медики.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, через удари ворога по селу Черкаська Лозова загинули п’ять осіб.  Одна з загиблих - жінка на 7 місяці вагітності.  Щонайменше шістнадцять людей отримали поранення.
 
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Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.
 
 
 
 
Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.
 
 
 
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження  за фактом порушення законів та звичаїв війни.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що російські терористи вдарили по цивільним людям, які відпочивали під Харковом.
 
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