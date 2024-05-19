19.05.2024 13:56 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова загарбники вбили вагітну жінку (фото)

Удар окупантів забрав життя п’ятьох осіб під Харковом, за життя 8-х людей борються медики.

Як повідомляє РЕДПОСТ , через удари ворога по селу Черкаська Лозова загинули п’ять осіб. Одна з загиблих - жінка на 7 місяці вагітності. Щонайменше шістнадцять людей отримали поранення.

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Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що російські терористи вдарили по цивільним людям, які відпочивали під Харковом.