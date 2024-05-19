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19.05.2024  13:37   

Інструменти, які мають бути вдома: як обрати і де купити

Не тільки професійним будівельникам і тим, хто планує ремонт необхідні будівельні інструменти - мінімальний набір має бути в кожній оселі. Маючи його на “озброєнні” можна впоратися з неочікуваними поломками, зібрати меблі, встановити техніку самостійно.

Інструменти, які мають бути вдома: як обрати і де купити
 
Розгляньмо перелік інструментів, які допоможуть зекономити час та гроші на викликах майстрів:
 
  • ножі;
  • викрутки різних типів;
  • гайкові ключі;
  • плоскогубці, бокорізи;
  • молотки та цвяходери.
Якщо часу та знань в галузі будівництва та ремонту обмаль, можна не вибирати кожну викрутку окремо, а звернути увагу на готові універсальні набори інструментів. Вони різняться кількістю предметів, та в цілому забезпечують користувачів у побутових потребах. Вартість наборів зазвичай цілком прийнятна, а використовуються вони часто - сенс придбати набір однозначно є. Чимало економічно вигідних та якісних варіантів представлено на сайті інтернет-магазину Венкон. 
 

Де купити будівельні інструменти

Розгляньмо головні місця та платформи, де можна придбати необхідний в побуті “арсенал”.
 
  1. Спеціалізовані магазини. Зазвичай їх асортимент достатньо широкий, а продавці-консультанти готові допомогти з вибором на місці. 
  2. Ринки та барахолки. Продавці нерідко пропонують привабливі ціни, щоправда не завжди дають гарантію якості на свої товари. 
  3. Онлайн-магазини. Зручні для людей, які цінують свій час та хочуть порівняти цінові пропозиції різних продавців перш ніж зробити покупку. Серед сотень магазинів варто звернути увагу зокрема на Венкон - великий магазин техніки, що також пропонує клієнтам широкий асортимент будівельних інструментів. 

Венкон: чому варто купити інструменти саме тут

Венкон - експерт з інженерних рішень. На сайті магазину представлено майже 9 тисяч товарів від більш ніж 160 виробників. Сторінки містять детальні характеристики інструментів, повну інформацію про них, часто - відео, що допоможуть у подальшій експлуатації. Якщо цієї інформармації виявиться недостатньо, консультанти Венкон нададуть консультацію телефоном. У Києві та Львові працюють офлайн-магазини Венкон, у всі інші міста України здійснюється оперативна доставка. 
  
Купити універсальний набір або вибрати потрібні інструменти окремо у Венкон означає інвестувати у свій спокій та комфорт на довгі роки. Зазначимо, що магазин пропонує не тільки базові інструменти для побутових потреб, а й весь необхідний інвентар для професійних майстрів, які займаються будівництвом та ремонтом.
 
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