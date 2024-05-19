19.05.2024 13:37

Інструменти, які мають бути вдома: як обрати і де купити

Не тільки професійним будівельникам і тим, хто планує ремонт необхідні будівельні інструменти - мінімальний набір має бути в кожній оселі. Маючи його на “озброєнні” можна впоратися з неочікуваними поломками, зібрати меблі, встановити техніку самостійно.

Розгляньмо перелік інструментів, які допоможуть зекономити час та гроші на викликах майстрів:

ножі;

викрутки різних типів;

гайкові ключі;

плоскогубці, бокорізи;

молотки та цвяходери.

Якщо часу та знань в галузі будівництва та ремонту обмаль, можна не вибирати кожну викрутку окремо, а звернути увагу на готові універсальні набори інструментів. Вони різняться кількістю предметів, та в цілому забезпечують користувачів у побутових потребах. Вартість наборів зазвичай цілком прийнятна, а використовуються вони часто - сенс придбати набір однозначно є. Чимало економічно вигідних та якісних варіантів представлено на сайті інтернет-магазину Венкон.

Де купити будівельні інструменти

Розгляньмо головні місця та платформи, де можна придбати необхідний в побуті “арсенал”.

Спеціалізовані магазини. Зазвичай їх асортимент достатньо широкий, а продавці-консультанти готові допомогти з вибором на місці. Ринки та барахолки. Продавці нерідко пропонують привабливі ціни, щоправда не завжди дають гарантію якості на свої товари. Онлайн-магазини. Зручні для людей, які цінують свій час та хочуть порівняти цінові пропозиції різних продавців перш ніж зробити покупку. Серед сотень магазинів варто звернути увагу зокрема на Венкон - великий магазин техніки, що також пропонує клієнтам широкий асортимент будівельних інструментів.

Венкон: чому варто купити інструменти саме тут

Венкон - експерт з інженерних рішень. На сайті магазину представлено майже 9 тисяч товарів від більш ніж 160 виробників. Сторінки містять детальні характеристики інструментів, повну інформацію про них, часто - відео, що допоможуть у подальшій експлуатації. Якщо цієї інформармації виявиться недостатньо, консультанти Венкон нададуть консультацію телефоном. У Києві та Львові працюють офлайн-магазини Венкон, у всі інші міста України здійснюється оперативна доставка.

Купити універсальний набір або вибрати потрібні інструменти окремо у Венкон означає інвестувати у свій спокій та комфорт на довгі роки. Зазначимо, що магазин пропонує не тільки базові інструменти для побутових потреб, а й весь необхідний інвентар для професійних майстрів, які займаються будівництвом та ремонтом.