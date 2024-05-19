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19.05.2024  13:30   

Російські терористи вдарили по цивільним людям, які відпочивали під Харковом - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував трагедію. яка розігралася під Харковом.


Російські терористи вдарили по цивільним людям, які відпочивали під Харковом - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова прокоментував підступні удари агресора, які забрали життя відпочиваючих:
 
"Терорізм у первісному вигляді. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені.  
 
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Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор? Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства. 
 
Ми ніколи не зламаємось. Кожен акт агресії лише зміцнює нашу волю, наше прагнення до перемоги. Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, своє майбутнє. Адже кожне життя – безцінне. І кожна втрата – невимовний біль. Але разом ми сильні. Разом ми – непереможні."
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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