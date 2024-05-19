19.05.2024 14:33

Що відбувається з цінами на популярний овоч та чому саме

Виявилися нові тенденції щодо цін на популярний продукт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, почали різко знижуватися ціни на тепличний огірок в Україні, причому на цей час комбінати вже відвантажують цю продукцію істотно дешевше, ніж рік тому.

Зокрема, вже сьогодні тепличні комбінати України ведуть реалізацію огірка по 20-60 грн/кг ($0,51-1,52/кг), що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Наразі тепличний огірок в Україні вже в середньому на 57% дешевше, ніж у середині травня 2023 року.

Чому дешевшають огірки

Пропозиція на ринку помітно збільшилася. Попит на огірки помітно погіршився порівняно з минулим тижнем. Продавці змушені були переглядати відпускні ціни в бік зниження, щоб активізувати темпи збуту й уникнути накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.

Які прогнози щодо рух цін на огірки Виробники не відкидають можливості подальшого зниження цін за умови збереження нинішніх темпів збуту. Виробники не відкидають можливості подальшого зниження цін за умови збереження нинішніх темпів збуту.