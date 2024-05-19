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19.05.2024  15:15   

У Харкові кілька вибухів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.


У Харкові кілька вибухів - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова повідомив про обстріл міста:

"У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!"

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл передмістя Харкова.

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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