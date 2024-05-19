У Харкові кілька вибухів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова повідомив про обстріл міста:
"У Харкові кілька вибухів. Будьте обережні!"
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл передмістя Харкова.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями. Сьогодні гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
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