Понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Ситуація на фронті залишається напруженою, проте контрольованою.

Харківський напрямок

За минулу добу відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаударів і намагалися прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат у відповідь, деталі яких уточнюються.

За попередніми даними, втрати ворога на цьому напрямку за добу склали 114 осіб. Противник також втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи три танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем, 10 БПЛА та вісім одиниць автомобільної техніки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Куп’янський напрямок

Зафіксовано 12 бойових зіткнень протягом доби. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Синьківки, Іванівки та Берестового.