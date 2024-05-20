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20.05.2024  08:02   Рита Парфенова

Понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу

Сили оборони України продовжують активно протидіяти спробам противника просунутися вглиб території країни, зосереджуючи свої зусилля на зриві планів наступу окупантів.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Ситуація на фронті залишається напруженою, проте контрольованою.

Харківський напрямок

За минулу добу відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаударів і намагалися прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. Українські воїни завдали загарбникам значних втрат у відповідь, деталі яких уточнюються.

За попередніми даними, втрати ворога на цьому напрямку за добу склали 114 осіб. Противник також втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи три танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем, 10 БПЛА та вісім одиниць автомобільної техніки.

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Куп’янський напрямок

Зафіксовано 12 бойових зіткнень протягом доби. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Синьківки, Іванівки та Берестового.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти рвуться до Вовчанська, Стариці, Липців та Куп'янська.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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