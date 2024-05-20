20.05.2024 08:18 Рита Парфенова

Схиляємо голови за загиблими 19 травня, – Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов виразив слова підтримки рідним та близьким загиблих від російської агресії.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зробив заяву щодо Дня жалоби на Харківщині.

«Сьогодні наше місто разом з усією Харківщиною схиляє голови у жалобі за загиблими внаслідок ворожих ударів 19 травня. Серед яких були і харківʼяни.

Сил та витримки рідним та близьким. Усім, хто вимушений переживати цей жах.

Та вічна памʼять кожній невинній жертві російського терору», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.