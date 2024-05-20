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20.05.2024  08:18   Рита Парфенова

Схиляємо голови за загиблими 19 травня, – Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов виразив слова підтримки рідним та близьким загиблих від російської агресії.


Фото: РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зробив заяву щодо Дня жалоби на Харківщині.
 
«Сьогодні наше місто разом з усією Харківщиною схиляє голови у жалобі за загиблими внаслідок ворожих ударів 19 травня. Серед яких були і харківʼяни.
 
Сил та витримки рідним та близьким. Усім, хто вимушений переживати цей жах.
 
Та вічна памʼять кожній невинній жертві російського терору», – написав він у своєму телеграм-каналі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.
Тэги:  ігор терехов, харків
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