20.05.2024 08:49 Рита Парфенова
Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 20 травня
11 людей загинули, 41 поранений, серед них і дитина, внаслідок ударів російських загарбників по мирних жителях з авіації, РСЗВ, артилерії та мінометів, а також обстрілів «Іскандерами».
Фото: Поліція Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти зруйнували житлові будинки, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище та дитячу залізницю.
Зафіксовані руйнування:
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Черкаська Лозова. 19 травня об 11:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9М723 ОТРК «Іскандер» бази відпочинку загинули 6 людей, 28 – поранені. Серед поранених – 8-річна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення під час повторного удару ракетою. Внаслідок обстрілу вщент зруйнована база відпочинку, пошкоджені службове авто поліції та авто швидкої допомоги, цивільні автомобілі, житлові будинки.
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Харків. 19 травня близько 15:05 дві російські керовані авіабомби УМПБ Д-30 влучили в землю на території дитячої залізниці та міського кладовища. Внаслідок обстрілу постраждали 41-річна та 27-річна жінки. Пошкоджено кінотеатр, приміщення вокзалу дитячої залізниці, вікна вагонів, автомобілі, АЗС, гуртожиток, адмінбудівля.
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Вовчанськ. 19 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще двоє чоловіків поранені.
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Ківшарівка. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули троє чоловіків та 73-річна жінка. Ще одна жінка та троє чоловіків дістали поранень.
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Новоосинове. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули жінка та 64-річний чоловік. Поранені ще чотири жінки та два чоловіки. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди.
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Куп'янськ. 19 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок.
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Подоли. 19 травня о 17:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.
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Пересічна. 19 травня о 17:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди, паркан.
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Івашки. 19 травня близько 19:45 війська рф обстріляли село з артилерії.. Внаслідок обстрілу повністю знищено житловий будинок, 5 частково пошкоджено.
Слідчі, криміналісти та вибухотехніки задокументували ці чергові злочини російських військових.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено
Днем жалоби.
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