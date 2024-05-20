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20.05.2024  08:49   Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 20 травня

11 людей загинули, 41 поранений, серед них і дитина, внаслідок ударів російських загарбників по мирних жителях з авіації, РСЗВ, артилерії та мінометів, а також обстрілів «Іскандерами».


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти зруйнували житлові будинки, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище та дитячу залізницю.

Зафіксовані руйнування:

  • Черкаська Лозова. 19 травня об 11:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9М723 ОТРК «Іскандер» бази відпочинку загинули 6 людей, 28 – поранені. Серед поранених – 8-річна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення під час повторного удару ракетою. Внаслідок обстрілу вщент зруйнована база відпочинку, пошкоджені службове авто поліції та авто швидкої допомоги, цивільні автомобілі, житлові будинки.
  • Харків. 19 травня близько 15:05 дві російські керовані авіабомби УМПБ Д-30 влучили в землю на території дитячої залізниці та міського кладовища. Внаслідок обстрілу постраждали  41-річна та 27-річна жінки. Пошкоджено кінотеатр, приміщення вокзалу дитячої залізниці, вікна вагонів, автомобілі, АЗС, гуртожиток, адмінбудівля.
  • Вовчанськ. 19 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще двоє  чоловіків поранені.
  • Ківшарівка. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули троє чоловіків та 73-річна жінка. Ще одна жінка та троє чоловіків дістали поранень.
  • Новоосинове. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули жінка та 64-річний чоловік. Поранені ще чотири жінки та два чоловіки. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди.
  • Куп'янськ. 19 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок.
  • Подоли. 19 травня о 17:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.
  • Пересічна. 19 травня о 17:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди, паркан.
  • Івашки. 19 травня близько 19:45 війська рф обстріляли село з артилерії.. Внаслідок обстрілу повністю знищено житловий будинок, 5 частково пошкоджено.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки задокументували ці чергові злочини російських військових.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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