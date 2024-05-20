20.05.2024 08:49 Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 20 травня

11 людей загинули, 41 поранений, серед них і дитина, внаслідок ударів російських загарбників по мирних жителях з авіації, РСЗВ, артилерії та мінометів, а також обстрілів «Іскандерами».



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти зруйнували житлові будинки, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище та дитячу залізницю.

Зафіксовані руйнування:

Черкаська Лозова . 19 травня об 11:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9М723 ОТРК «Іскандер» бази відпочинку загинули 6 людей, 28 – поранені. Серед поранених – 8-річна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення під час повторного удару ракетою. Внаслідок обстрілу вщент зруйнована база відпочинку, пошкоджені службове авто поліції та авто швидкої допомоги, цивільні автомобілі, житлові будинки.

. 19 травня об 11:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9М723 ОТРК «Іскандер» бази відпочинку загинули 6 людей, 28 – поранені. Серед поранених – 8-річна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення під час повторного удару ракетою. Внаслідок обстрілу вщент зруйнована база відпочинку, пошкоджені службове авто поліції та авто швидкої допомоги, цивільні автомобілі, житлові будинки. Харків . 19 травня близько 15:05 дві російські керовані авіабомби УМПБ Д-30 влучили в землю на території дитячої залізниці та міського кладовища. Внаслідок обстрілу постраждали 41-річна та 27-річна жінки. Пошкоджено кінотеатр, приміщення вокзалу дитячої залізниці, вікна вагонів, автомобілі, АЗС, гуртожиток, адмінбудівля.

. 19 травня близько 15:05 дві російські керовані авіабомби УМПБ Д-30 влучили в землю на території дитячої залізниці та міського кладовища. Внаслідок обстрілу постраждали 41-річна та 27-річна жінки. Пошкоджено кінотеатр, приміщення вокзалу дитячої залізниці, вікна вагонів, автомобілі, АЗС, гуртожиток, адмінбудівля. Вовчанськ . 19 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще двоє чоловіків поранені.

. 19 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще двоє чоловіків поранені. Ківшарівка . 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули троє чоловіків та 73-річна жінка. Ще одна жінка та троє чоловіків дістали поранень.

. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули троє чоловіків та 73-річна жінка. Ще одна жінка та троє чоловіків дістали поранень. Новоосинове . 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули жінка та 64-річний чоловік. Поранені ще чотири жінки та два чоловіки. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди.

. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули жінка та 64-річний чоловік. Поранені ще чотири жінки та два чоловіки. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. Куп'янськ . 19 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок.

. 19 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок. Подоли . 19 травня о 17:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

. 19 травня о 17:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. Пересічна . 19 травня о 17:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди, паркан.

. 19 травня о 17:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди, паркан. Івашки. 19 травня близько 19:45 війська рф обстріляли село з артилерії.. Внаслідок обстрілу повністю знищено житловий будинок, 5 частково пошкоджено.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки задокументували ці чергові злочини російських військових.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.