Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.
Вдень 19 травня ворог завдав удару по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі області. За попередніми даними в результаті обстрілів 6 людей загинуло та щонайменше 27 постраждало. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції та медики. Рятувальники допомагали медикам транспортувати постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги. Також психологи надавали допомогу постраждалим.
Також в результаті ворожих обстрілів по сел. Ківшарівка та Новоосинове Куп’янського району загинуло 5 осіб та постраждало 9.
Загалом протягом доби з 19 по 20 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 35 оперативних виїздів, з яких:
Мешканцям м. Ізюм рятувальники доставили 2 т. технічної води.
Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10573 жителів з них 812 дітей та 253 маломобільних осіб.
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