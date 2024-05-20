Про стан постраждалих внаслідок обстрілів 19 травня

22 людини проходять лікування медичних закладах внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини 19 травня.
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Зірки обіцяють вдалий день для завершення розпочатих справ. Важливо виявляти практичність, уникаючи поспіху, який може призвести до помилок. Контроль ситуації забезпечить успіх.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.
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