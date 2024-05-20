Про стан постраждалих внаслідок обстрілів 19 травня

Медики надали інформацію про стан здоров'я постраждалих внаслідок ворожих обстрілів бази відпочинку у Черкаській Лозовій та сел Ківшарівка й Новоосинове Куп’янської громади, що відбулися 19 травня, передає РЕДПОСТ.

З Черкаської Лозової госпіталізовано 15 осіб, з яких 6 знаходяться у важкому стані в реанімації.

Ще 7 пацієнтів, поранених під час інших обстрілів, перебувають на стаціонарному лікуванні в стані середньої важкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 людей загинули, 41 поранений, серед них і дитина, внаслідок ударів російських загарбників 19 травня 2024 року по мирних жителях з авіації, РСЗВ, артилерії та мінометів, а також обстрілів «Іскандерами». 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.