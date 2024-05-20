На Харківщині пролунають вибухи: причина

Вранці 20 травня 2024 року в населених пунктах Чкалівської громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
З 11:00 до 16:00 включно в селі Нова Гнилиця Чкалівської громади Чугуївського району проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
Місцевих мешканців просять зберігати скопій та дотримуватися заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу.
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Зірки обіцяють вдалий день для завершення розпочатих справ. Важливо виявляти практичність, уникаючи поспіху, який може призвести до помилок. Контроль ситуації забезпечить успіх.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.
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