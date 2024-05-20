20.05.2024 10:45 Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

Вранці 20 травня 2024 року в населених пунктах Чкалівської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З 11:00 до 16:00 включно в селі Нова Гнилиця Чкалівської громади Чугуївського району проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Місцевих мешканців просять зберігати скопій та дотримуватися заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу.