Російский удар пошкодив пам'ятник культури на Харківщині (фото)

В результаті обстрілу пошкоджено будинок культури, який є пам'яткою архітектури. Попередньо встановлено, що удар було завдано ракетою «Іскандер».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу.