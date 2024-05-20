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20.05.2024  11:26   Рита Парфенова

Російский удар пошкодив пам'ятник культури на Харківщині (фото)

Правоохоронці Харківщини задокументували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, російські військові завдали удару по місту 20 травня приблизно о 1:05.

В результаті обстрілу пошкоджено будинок культури, який є пам'яткою архітектури. Попередньо встановлено, що удар було завдано ракетою «Іскандер».

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу.

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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