20.05.2024 11:51 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Минулої доби поліцейські Харківщини отримали та опрацювали 1475 звернень.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушень законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств та незаконного обігу наркотиків.

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив до територіальних підрозділів для перевірки 25 громадян, підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3400 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час перевірки території поліцейські викрили громадянина, який займався незаконним обігом наркотичних речовин, і вилучили у нього заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалися 5 осіб.

Поліція також викрила трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 людей загинули, 41 поранений, серед них і дитина, внаслідок ударів російських загарбників 19 травня 2024 року по мирних жителях з авіації, РСЗВ, артилерії та мінометів, а також обстрілів «Іскандерами». 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.