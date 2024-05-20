20.05.2024 07:30 Рита Парфенова

20 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.





Це професійне свято засноване Указом Президента на знак важливої ролі банківської системи та значного вкладу працівників банківської сфери у розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності.



Банківська система України бере свій відлік з березня 1991 року, коли Верховною Радою було прийнято Закон України «Про банки та банківську діяльність». Система є дворівневою та складається з Національного банку України (центральний банк, який проводить єдину державну грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці - гривні), а також банків різних видів та форм власності (створюються на акціонерних чи пайових засадах юридичними та фізичними) особами).



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Щороку 20 травня своє професійне свято відзначають люди дуже рідкісної професії – перекладачі-дактилологи або сурдоперекладачі. Всі ці назви відносяться до фахівців, які допомагають глухим і людям, які слабо чують, розуміти звернені до них фрази і вести діалог з оточуючими.



День перекладача жестової мови в Україні з'явився у календарі святкових дат 25 березня 2009 року. За недовгу історію свято вже набуло власних традицій. Наступного року після заснування свята, у 2009 році, відбулися масові урочисті заходи, на яких відзначили найкращих представників професії. Це нововведення прижилося, і церемонії почали проводити щороку. А з 2011 року напередодні свята було проведено Всеукраїнську конференцію перекладачів жестової мови, в якій брали участь і зарубіжні фахівці.



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Всесвітній День метрології заснований Міжнародним комітетом заходів та ваг у жовтні 1999 року. Поява свята пов'язана із визначною датою, 20 травня 1875 року. Цього дня в Парижі на Дипломатичній метрологічній конференції представники 17 держав поставили свої підписи під знаменитою Метричною конвенцією – першою міжурядовою угодою про науково-технічне співробітництво, яка заклала фундамент єдиної міжнародної єдності вимірів.



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Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй на своєму засіданні 20 грудня 2017 року ухвалила без голосування резолюцію про проголошення 20 травня Всесвітнім днем бджоли «з метою нагадування про важливість запилювачів, загрози їхньому існуванню та їх внесок у стабільний розвиток».

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20 травня відзначають Всесвітній день травматолога. Травматологія, як окрема медична галузь, почала формуватися ще в давнину. Археологічні знахідки свідчать про використання старовинних інструментів для лікування переломів, а також мумій та скелетів зі слідами операцій на черепі та спробами зрощування кісток. Одним із засновників травматології вважається давньогрецький цілитель і вчений Гіппократ. Він написав праці «Про суглоби» та «Про переломи», де виклав свої погляди на лікування ушкоджень. Багато з його методів і сьогодні вважаються актуальними. Наприклад, у сучасній медицині застосовується метод «вправлення вивиху за методом Гіппократа».

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Крім того, 20 травня – день Святого Бернардина Сієнського, покровителя співробітників прес-служб, піарників, рекламників та інших працівників комунікації. Молитва святому Бернардину Сієнському звучить цілком актуально: «Святий Бернардіне, слова були такі важливі для тебе. Ти провів більшу частину життя, несучи у світ золоті слова Істини. Тобі нехтували слова ганебні і брехливі. Помолися за нас, щоб ми завжди могли вимовляти ім'я Боже з повагою і віддати перевагу слову любові до брехливих слів...»

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.



За Юліанським календарем, 20 травня православні відзначають велике церковне свято явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

Народні прикмети

У народі день називали купальщицею, оскільки було прийнято влаштовувати водні процедури. Наші пращури вважали, що вода цього дня наділена цілющою силою.

Що не можна робити 20 травня

займатися рукоділлям та ремонтом;

вживати м’ясні та молочні продукти.

Також цього дня

У 1498 португальський мореплавець Васко да Гама першим з європейців прибув до Індії, обійшовши Африку.



1799 – народився Оноре де Бальзак, французький письменник, класик світової літератури.



1873 – фірма "Levi Strauss & Co" отримала ліцензію на одноосібне право виробництва штанів із заклепками на кишенях. Ось ця дата і вважається офіційним днем народження джинсів.



1895 – у Нью-Йорку пройшов перший комерційний перегляд фільму (глядачам показали 4-хвилинну стрічку про боксерський поєдинок).



1944 – народився Джо Кокер (повне ім'я Джон Роберт Кокер), англійський рок-співак, колишній газозварник та пакувальник у магазині, який став одним із найкращих у світі виконавцем блюзів та соул.



1946 – народилася Шер (справжнє ім'я Шерілін Саркісян), американська співачка вірменського походження, володарка «Оскара».



2003 – Святий Престол випустив у світ словник сучасної латинської мови. До нього були додані такі поняття, як відеотелефон, Інтерпол, ФБР, бестселер та інші слова, про які стародавні римляни не мали уявлення.



2005 – відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі – світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембицького «Мандрівники», який отримав «Золоту пальмову гілку»



2009 – у фінальному футбольному матчі Кубка УЄФА у Стамбулі «Шахтар» (Донецьк) обіграв «Вердер» (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.



2019 – відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.



2022 – Росія окупувала Маріуполь.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Олександр, Олексій.

за Юліанським календарем: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Фаддей, Ян.